ZetaDisplay AB Aktie
WKN DE: A1H886 / ISIN: SE0001105511
|
25.02.2026 02:46:33
Zeta Global Holdings Corp. Bottom Line Retreats In Q4
(RTTNews) - Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) announced a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $6.54 million, or $0.03 per share. This compares with $15.24 million, or $0.06 per share, last year.
Excluding items, Zeta Global Holdings Corp. reported adjusted earnings of $71.48 million or $0.28 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 25.4% to $394.64 million from $314.67 million last year.
Zeta Global Holdings Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $6.54 Mln. vs. $15.24 Mln. last year. -EPS: $0.03 vs. $0.06 last year. -Revenue: $394.64 Mln vs. $314.67 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 369 M To $ 371 M
