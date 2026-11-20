Zetkama stellte am 19.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,38 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,07 PLN je Aktie generiert.

Zetkama hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 197,0 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at