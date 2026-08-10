Zett gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zett äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,97 JPY, nach 10,71 JPY im Vorjahresvergleich.

Zett hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,59 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at