Zeus North America Mining gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zeus North America Mining hat am 29.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zeus North America Mining ebenfalls 0,020 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at