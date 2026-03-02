Zeus North America Mining präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zeus North America Mining lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zeus North America Mining ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,030 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Zeus North America Mining ebenfalls 0,030 CAD je Aktie eingebüßt.

