Zevia PBC Registered A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zevia PBC Registered A präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at