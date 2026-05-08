Zevia PBC Registered A präsentierte Quartalsergebnisse

Zevia PBC Registered A hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,080 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 46,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at