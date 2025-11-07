Zevia PBC Registered A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zevia PBC Registered A äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 40,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at