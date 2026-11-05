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05.11.2026 06:31:28
Zevra Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Zevra Therapeutics hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,90 Prozent auf 37,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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