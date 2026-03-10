Zevra Therapeutics Aktie

Zevra Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QLX7 / ISIN: US4884452065

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.03.2026 16:24:12

Zevra Therapeutics Stock Gains 19% Over Partnership With GeneDx For New Genetic Testing Program

(RTTNews) - Stock of Zevra Therapeutics, Inc. (ZVRA) is climbing roughly 19 percent on Tuesday morning trading after GeneDx announced a new genetic testing program with Zevra to expand access to exome sequencing to help clinicians confirm diagnosis and guide clinical decision-making in Niemann-Pick Disease type C.

The company's shares are currently trading at $10.83 on the Nasdaq, up 18.75 percent. The stock opened at $9.12 and has climbed as high as $11.40 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $6.19 to $13.16.

Through this program, eligible patients in the United States will have access to genomic testing via GeneDx to help confirm or rule out a diagnosis of NPC.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zevra Therapeutics Inc Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Zevra Therapeutics Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zevra Therapeutics Inc Registered Shs 9,30 -0,53% Zevra Therapeutics Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:01 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen überwiegend fester -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus
Die asiatischen Börsen ziehen zur Wochenmitte ümehrheitlich an. Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen