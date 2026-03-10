Zevra Therapeutics Aktie
WKN DE: A2QLX7 / ISIN: US4884452065
|
10.03.2026 16:24:12
Zevra Therapeutics Stock Gains 19% Over Partnership With GeneDx For New Genetic Testing Program
(RTTNews) - Stock of Zevra Therapeutics, Inc. (ZVRA) is climbing roughly 19 percent on Tuesday morning trading after GeneDx announced a new genetic testing program with Zevra to expand access to exome sequencing to help clinicians confirm diagnosis and guide clinical decision-making in Niemann-Pick Disease type C.
The company's shares are currently trading at $10.83 on the Nasdaq, up 18.75 percent. The stock opened at $9.12 and has climbed as high as $11.40 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $6.19 to $13.16.
Through this program, eligible patients in the United States will have access to genomic testing via GeneDx to help confirm or rule out a diagnosis of NPC.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zevra Therapeutics Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Zevra Therapeutics Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zevra Therapeutics Inc Registered Shs
|9,30
|-0,53%