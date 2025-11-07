Zevra Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zevra Therapeutics veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Zevra Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,690 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 26,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at