Zevra Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zevra Therapeutics präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zevra Therapeutics ein EPS von 1,24 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 25,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at