Zevra Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zevra Therapeutics hat am 09.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 183,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,35 USD. Im Vorjahr hatte Zevra Therapeutics -2,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 106,47 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 350,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 23,61 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at