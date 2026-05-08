Zevra Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zevra Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,060 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Zevra Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 36,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 77,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at