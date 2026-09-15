Enttäuschung 15.09.2026 11:14:41

ZEW-Daten: Deutsche Konjunkturerwartungen ziehen nur leicht an

ZEW-Daten: Deutsche Konjunkturerwartungen ziehen nur leicht an

Die Erwartungen von Finanzinvestoren für die deutsche Konjunktur haben sich im September entgegen den Erwartungen kaum aufgehellt, wobei sich die Lagebeurteilung deutlicher als erwartet besserte.

Der vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen stieg auf plus 34,7 (August: 34,2) Punkte, wie das ZEW mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 40,0 Punkte gerechnet. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage erhöhte sich auf minus 47,1 (minus 61,1) Punkte. Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 52,0 Punkte prognostiziert.

"Die Expertinnen und Experten sind vorsichtig optimistisch über die wirtschaftliche Erholung. Diese bleibt weiterhin fiskalgetrieben und wird durch zusätzliche Exportimpulse gestützt", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Zahlen. Die Risiken seien dennoch erheblich: teure Energie bei anhaltendem Iran-Krieg und zusätzliche Verunsicherung durch hybride Angriffe belasteten die Wirtschaft.

Das Bild über die Branchen hinweg blieb nach ZEW-Angaben stabil, aber weiterhin uneinheitlich. Die Versicherungsbranche profitierte von den gestiegen Zinsen: Der Saldo stieg um 12,1 Punkte auf 46,4 Punkte. Dagegen verharrten die Stahl - und Metallproduktion sowie die Fahrzeugbranche weiterhin im negativen Bereich mit minus 16,7 bzw. minus 22,6 Punkten. Nennenswert war demnach die Verbesserung der Bankenbranche, deren Saldo mit 52,9 Punkte um 8,2 Punkte höher lag als noch im August.

Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone sanken auf plus 25,8 (plus 31,4) Zähler. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage stieg dagegen auf minus 13,9 (minus 21,5) Zähler.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

2. Quartal: Wirtschaftswachstum in Deutschland stärker als erwartet

Bildquelle: amrita / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und KI-Bedenken belasten: ATX und DAX kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stabilisieren sich. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen