|Konjunkturerwartungen
|
17.02.2026 11:10:40
ZEW-Index sinkt im Februar wider Erwarten
"Der ZEW-Index bleibt stabil. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Phase fragiler Erholung", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Die strukturellen Herausforderungen, insbesondere in der Industrie und bei den Privatinvestitionen, bleiben erheblich. Die anstehenden Reformen der Sozialversicherungssysteme sollten dazu genutzt werden, die Standortattraktivität wesentlich zu steigern."
Die exportorientierten Branchen zeigten moderate bis starke Anstiege im Februar. Insbesondere verbesserten sich die Aussichten für die Chemie- und Pharmaindustrie (plus 7,5 Punkte), die Stahl- und Metallproduktion (plus 8,6 Punkte) und für den Maschinenbau (plus 1 0,9 Punkte). "Dies dürfte die besser als erwartet ausgefallenen Auftragseingänge zum Jahresende 2025 widerspiegeln", hieß es.
Trotz anhaltender Unsicherheit verbesserten sich die Aussichten für den privaten Konsum (plus 6,0 Punkte). Negative Entwicklungen verzeichneten die Banken, die Informationstechnologiebranche und die Versicherungsbranche.
Die Konjunkturerwartung für den Euroraum sanken auf plus 39,4 (plus 40,8) Punkte, während die Lagebeurteilung auf minus 13,6 (minus 18,1) Punkte zulegte.
Von Andreas Plecko
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.