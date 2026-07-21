ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland im Juli verbessert

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Erwartungen von Finanzinvestoren für die deutsche Konjunktur haben sich im Juli etwas deutlicher als erwartet verbessert. Der von Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen stieg auf plus 26,3 (Juni: plus 10,5) wie das ZEW mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 18,0 Punkte gerechnet. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage stieg auf minus 77,6 (minus 81,0) Punkte. Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 78,0 Punkte erwartet.

"Das Reformpaket scheint Wirkung zu zeigen. Insbesondere die exportorientierten Sektoren, sowie die Binnennachfrage verzeichnen stabile Zuwächse", erklärte ZEW-Präsident Achim Wambach. Die Entwicklung des Iran-Konflikts und des Ölpreises blieben dennoch zentrale Unsicherheitsfaktoren. Die meisten Branchen verzeichnen eine Verbesserung im Juli. Insbesondere hellen sich die Aussichten für den Maschinenbau und den privaten Konsum um jeweils 14,5 bzw. plus 14,7 Punkte auf. Auch die Chemie- und Pharmaindustrie , sowie die Metallindustrie verzeichneten stabile Zuwächse im Juli, blieben aber eindeutig im negativen Bereich.

Im Gegensatz zur Juni-Entwicklung verbessert sich der Saldo der Baubranche um 12,7 Punkte und nähert sich der Null-Linie. Dagegen verzeichnet die Fahrzeugindustrie ein Minus von 46,6 Punkten (minus 11,3 Punkte gegenüber dem Vormonat).

Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone erhöhten sich im Juli auf plus 23,4 (plus 9,5) Zähler. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Euroraum verbesserte sich auf minus 37,7 (minus 43,4) Zähler.

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July 21, 2026 05:16 ET (09:16 GMT)