Index 20.01.2026 11:30:40

ZEW-Konjunkturerwartungen im Januar mit überraschendem Anstieg

ZEW-Konjunkturerwartungen im Januar mit überraschendem Anstieg

Die vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland ermittelten Konjunkturerwartungen haben sich im Januar etwas stärker als prognostiziert verbessert.

Wie das ZEW mitteilte, stieg der Index der Konjunkturerwartungen auf 59,6 (Dezember: 45,8) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf nur 50,0 prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf minus 72,7 (minus 81,0) Punkte. Erwartet worden waren minus 75,5 Punkte.

"2026 könnte den Wendepunkt markieren. Trotz der positiven Konjunkturerwartungen sollte aber weiterhin daran gearbeitet werden, die Standortattraktivität zu stärken, um nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen", kommentiert ZEW-Präsident Achim Wambach die Zahlen. Trotz der Ankündigung zusätzlicher Zölle durch die USA am vergangenen Wochenende erfahren in der Umfrage exportorientierte Branchen zum Teil erhebliche Verbesserungen.

Insbesondere legen die Salden der Stahl - und Metallindustrie sowie des Maschinenbaus zu - plus 18,2 bzw. plus 22,7 Punkte. Der Saldo der Automobilindustrie steigt um 16,5 Punkte auf minus 5,5 Punkte an. Um jeweils 12,4 Punkte bzw. 14,0 Punkte verbessern sich ebenfalls die Salden der Chemie - und Pharmaindustrie sowie der Elektroproduktion.

"Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit den Zahlen für die Industrieproduktion für November 2025, die deutlich besser als erwartet ausgefallen sind sowie einem überraschend kräftigen Auftragsplus", merkt das ZEW an. Zusätzlich dürfte das Mercosur -Abkommen die Perspektiven für die exportintensiven Branchen verbessert haben. Jedoch wirke die unberechenbare US -Handelspolitik als zusätzlicher Belastungsfaktor für die deutsche Exportwirtschaft.

Die Konjunkturerwartung für den Euroraum steigt auf plus 40,8 (plus 33,7) Punkte und die Lagebeurteilung auf minus 18,1 (minus 28,5) Punkte.

Von Hans Bentzien

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Federal Reserve senkt wie erwartet den Leitzins - Konjunkturprognose höher

Bildquelle: ZEW
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen