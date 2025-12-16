Konjunkturbelebung? 16.12.2025 11:10:43

ZEW-Konjunkturerwartungen in Deutschland höher als erwartet

ZEW-Konjunkturerwartungen in Deutschland höher als erwartet

Die von Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland ermittelten Konjunkturerwartungen haben sich im Dezember deutlicher als erwartet aufgehellt.

Wie das ZEW mitteilte, stieg der Index der Konjunkturerwartungen auf 45,8 (November: 38,5) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 39,3 prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung fiel auf minus 81,0 (minus 78,7) Punkte. Erwartet worden waren minus 80,0 Punkte.

"Nach drei Jahren wirtschaftlicher Stagnation spiegelt das Stimmungsbild gute Chancen für eine Konjunkturbelebung wider", kommentiert ZEW-Präsident Achim Wambach die Zahlen. Die expansive Fiskalpolitik werde der deutschen Wirtschaft neuen Schwung verleihen. Die Erholung bleibe jedoch fragil. "Der Umgang mit anhaltenden Handelskonflikten, geopolitischen Spannungen sowie ausbleibenden Investitionen dürfte auch 2026 auf der Reformagenda bleiben, so Wambach.

Nennenswert ist die Verbesserung dem ZEW zufolge bei der Automobilbranche, deren Saldo um 7,7 Punkte auf minus 22,0 Punkte steigt. Weitere exportorientierte Branchen wie die Chemie- und Pharmaindustrie, als auch die Metallproduktion verzeichneten ebenfalls Anstiege, die jedoch geringer ausfielen. Trotz fiskalischen Rückenwinds würden diese Branchen weiterhin von einer schwachen Exportdynamik aufgrund hoher Zölle und struktureller Wettbewerbsnachteile belastet.

Die Konjunkturerwartung für den Euroraum steigt auf plus 33,7 (plus 25,0) Punkte und die Lagebeurteilung steigt auf minus 28,5 (minus 29,7) Punkte.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bank-Austria-Ökonomen: Besserung in Sicht für Österreichs Wirtschaft

Bildquelle: ZEW
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen