ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich im Mai überraschend

Der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Erwartungsindex stieg auf minus 34,3 (April: minus 41,0), wie das ZEW mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang auf minus 44,5 Punkte gerechnet. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage verringerte sich auf minus 36,5 (minus 30,8) Punkte. Volkswirte hatten minus 35,0 Punkte erwartet.

"Die ZEW-Konjunkturerwartungen nehmen in diesem Monat leicht zu, bleiben jedoch auf einem relativ niedrigen Niveau", erklärte ZEW-Präsident Achim Wambach. Verglichen mit dem vorangegangen Monat sei der Ausblick auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland damit etwas weniger pessimistisch. In der aktuellen Umfrage gehe eine große Mehrheit der Expertinnen und Experten von einer Anhebung der kurzfristigen Zinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB) in den nächsten sechs Monaten aus.

Die Konjunkturerwartungen für den Euroraum erhöhten sich auf minus 29,5 (43,0) Punkte. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage ging auf minus 35,0 (minus 28,5) Zähler zurück. Die Inflationserwartungen für den Euroraum sinken auf minus 10,6 (plus 25,9) Punkte.

FRANKFURT (Dow Jones)