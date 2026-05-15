ZF Steering Gear (India) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ZF Steering Gear (India) ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ZF Steering Gear (India) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ZF Steering Gear (India) 2,66 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,74 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Milliarden INR in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,96 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 13,88 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,71 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at