ZF Steering Gear (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ZF Steering Gear (India) veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,63 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,88 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat ZF Steering Gear (India) mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 7,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at