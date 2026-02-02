|
02.02.2026 06:31:29
ZF Steering Gear (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ZF Steering Gear (India) ließ sich am 31.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ZF Steering Gear (India) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,64 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,910 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat ZF Steering Gear (India) im vergangenen Quartal 1,43 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ZF Steering Gear (India) 1,18 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.