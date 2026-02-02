ZF Steering Gear (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ZF Steering Gear (India) ließ sich am 31.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ZF Steering Gear (India) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,64 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,910 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ZF Steering Gear (India) im vergangenen Quartal 1,43 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ZF Steering Gear (India) 1,18 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at