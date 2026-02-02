02.02.2026 06:31:29

ZF Steering Gear (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ZF Steering Gear (India) ließ sich am 31.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ZF Steering Gear (India) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,64 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,910 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ZF Steering Gear (India) im vergangenen Quartal 1,43 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ZF Steering Gear (India) 1,18 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen