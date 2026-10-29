Zhangjiagang Freetrade Science And Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zhangjiagang Freetrade Science And Technology hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat Zhangjiagang Freetrade Science And Technology mit einem Umsatz von insgesamt 57,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 56,82 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at