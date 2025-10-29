Zhangjiagang Freetrade Science And Technology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zhangjiagang Freetrade Science And Technology hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie vermeldet.

Zhangjiagang Freetrade Science And Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 130,6 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at