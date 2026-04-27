Zhangjiagang Freetrade Science And Technology legte Quartalsergebnis vor

Zhangjiagang Freetrade Science And Technology hat am 25.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Zhangjiagang Freetrade Science And Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 35,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 147,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 228,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at