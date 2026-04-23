Zhangjiagang Freetrade Science And Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhangjiagang Freetrade Science And Technology hat am 21.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,13 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhangjiagang Freetrade Science And Technology in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 71,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 181,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,080 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Zhangjiagang Freetrade Science And Technology ein Ergebnis je Aktie von 0,170 CNY vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Zhangjiagang Freetrade Science And Technology im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 32,04 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 601,61 Millionen CNY im Vergleich zu 885,19 Millionen CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at