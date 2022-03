Zhangjiagang Guangda Special Material A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zhangjiagang Guangda Special Material A präsentierte in der am 21.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,070 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhangjiagang Guangda Special Material A ein EPS von 0,210 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,820 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 1,05 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Zhangjiagang Guangda Special Material A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 51,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,74 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,81 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,22 CNY und einen Umsatz von 2,96 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

