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28.08.2026 06:31:29
Zhangjiagang Guangda Special Material A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Zhangjiagang Guangda Special Material A lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,510 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,30 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 7,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,41 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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