Zhangjiagang Guangda Special Material A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhangjiagang Guangda Special Material A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,15 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,04 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,930 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Zhangjiagang Guangda Special Material A ein EPS von 0,540 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 4,92 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Zhangjiagang Guangda Special Material A 3,98 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,34 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 5,01 Milliarden CNY gelegen.

