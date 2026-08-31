Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,58 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical 0,730 CNY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,83 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,24 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at