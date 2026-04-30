Zhe Jiang Li Zi Yuan Food A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zhe Jiang Li Zi Yuan Food A hat am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,170 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 299,5 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 320,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at