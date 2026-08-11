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11.08.2026 06:31:29
ZheJiang AoKang Shoes: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
ZheJiang AoKang Shoes stellte am 08.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ZheJiang AoKang Shoes ein Ergebnis je Aktie von -0,120 CNY vermeldet.
Das vergangene Quartal hat ZheJiang AoKang Shoes mit einem Umsatz von insgesamt 341,8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 490,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 30,38 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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