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26.10.2026 06:31:29
ZheJiang AoKang Shoes öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ZheJiang AoKang Shoes gab am 24.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -0,18 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,290 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat ZheJiang AoKang Shoes im vergangenen Quartal 263,5 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ZheJiang AoKang Shoes 398,6 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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