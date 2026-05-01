01.05.2026 06:31:29

ZheJiang AoKang Shoes präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ZheJiang AoKang Shoes hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 444,3 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 31,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 650,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,600 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ZheJiang AoKang Shoes ein EPS von -0,540 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 24,19 Prozent auf 2,53 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,92 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at

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