ZheJiang AoKang Shoes verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ZheJiang AoKang Shoes hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 426,8 Millionen CNY, gegenüber 586,4 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 27,21 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at