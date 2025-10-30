Zhejiang Cady Industry A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhejiang Cady Industry A präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 209,7 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,4 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

