Zhejiang Cady Industry A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhejiang Cady Industry A lud am 24.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 CNY, nach 0,190 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 212,3 Millionen CNY – ein Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Cady Industry A 199,3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at