|
22.10.2026 06:31:29
Zhejiang CF Moto Power A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Zhejiang CF Moto Power A ließ sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang CF Moto Power A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,23 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,71 CNY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,90 Prozent auf 7,56 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,04 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,67 CNY sowie einen Umsatz von 7,56 Milliarden CNY prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX leichter -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.