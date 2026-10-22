Zhejiang CF Moto Power A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zhejiang CF Moto Power A ließ sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang CF Moto Power A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,23 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,71 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,90 Prozent auf 7,56 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,04 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,67 CNY sowie einen Umsatz von 7,56 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at