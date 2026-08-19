Zhejiang CF Moto Power A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhejiang CF Moto Power A ließ sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang CF Moto Power A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 4,19 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhejiang CF Moto Power A einen Gewinn von 3,85 CNY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,03 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhejiang CF Moto Power A einen Umsatz von 5,60 Milliarden CNY eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,91 CNY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 7,49 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at