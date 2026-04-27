Zhejiang Changhua Auto Parts A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Zhejiang Changhua Auto Parts A hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang Changhua Auto Parts A ein EPS von 0,010 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Changhua Auto Parts A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 448,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 419,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at