Zhejiang Changhua Auto Parts A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Changhua Auto Parts A hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang Changhua Auto Parts A ebenfalls ein EPS von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 547,9 Millionen CNY gegenüber 499,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at