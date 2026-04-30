Zhejiang Chenfeng Science and Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang Chenfeng Science and Technology A lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,020 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 242,4 Millionen CNY, gegenüber 258,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,38 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at