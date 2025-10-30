|
30.10.2025 06:31:28
Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 176,4 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160,7 Millionen CNY in den Büchern standen.
