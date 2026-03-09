09.03.2026 06:31:29

Zhejiang Chengbang Landscape: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Chengbang Landscape veröffentlichte am 07.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Zhejiang Chengbang Landscape vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,42 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 197,8 Millionen CNY – eine Minderung von 5,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 210,4 Millionen CNY eingefahren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,450 CNY gegenüber -0,380 CNY im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 503,23 Millionen CNY gegenüber 345,66 Millionen CNY im Vorjahr ausgewiesen.

