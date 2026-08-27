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27.08.2026 06:31:29
Zhejiang China Commodities City Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Zhejiang China Commodities City Group hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Zhejiang China Commodities City Group im vergangenen Quartal 5,69 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang China Commodities City Group 4,55 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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