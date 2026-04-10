Zhejiang China Commodities City Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zhejiang China Commodities City Group veröffentlichte am 08.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 CNY, nach 0,130 CNY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,99 Prozent auf 6,87 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,12 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,770 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,560 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,84 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 15,72 Milliarden CNY im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,810 CNY und einem Umsatz von 20,31 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at