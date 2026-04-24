Zhejiang China Commodities City Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zhejiang China Commodities City Group hat am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,59 Milliarden CNY – ein Plus von 45,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang China Commodities City Group 3,16 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at