Zhejiang China Commodities City Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang China Commodities City Group hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,27 CNY gegenüber 0,320 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,81 Prozent auf 5,04 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,35 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at