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26.08.2026 06:31:28
Zhejiang China Light Textile Industrial City Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Zhejiang China Light Textile Industrial City Group hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 235,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 265,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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